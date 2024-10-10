Після незрозумілого вибуху: потяг з депутатами Європарламенту "хаотично" евакуювали

Потяг з депутатами Європарламенту, який мав вирушити від Страсбурга до Брюсселя, евакуювали після незрозумілого вибуху – ймовірно, всередині локомотива. Данський депутат Пелле Герстен від Лівих описав евакуацію як "хаотичну".

Про це пише Politico. Через інцидент виникли проблеми із прибуттям і відправленням поїздів.

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У європейському потязі стався вибух

Інцидент стався в четвер близько 15:00, коли кілька депутатів сідали в поїзд Eurostar, спеціально зарезервований Європарламентом для подорожі зі Страсбурга до Брюсселя.

О 14:45 я побачив вибух у локомотиві потяга, звідти вирвався великий клуб диму… Був добрячих "бабах"! За три хвилини нам надійшло повідомлення, що треба виходити з потяга,

– розповів бельгійський депутат Емманюель Фулон.

На вокзалі Страсбурга були помічені пожежні служби.

Пізніше євродепутати отримали електронні листи з проханням "залишатися спокійними" і повідомленням про те, що разом з компанією Eurostar шукають шляхи вирішення ситуації.

У пресслужбі Європарламенту підтвердили інформацію, що на вокзалі стався "технічний інцидент", через що депутатам готують альтернативний спосіб доїзду до Брюсселя. Згодом парламентарі отримали повідомлення, що пізніше ввечері будуть запущені два поїзди на заміну.