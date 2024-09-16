Угорський Будапешт готується до "повені десятиліття"

Потужні повені продовжують вирувати у країнах Європи. Негода може дістатися й Угорщини: там уже очікують підвищення рівня води у Дунаї.

Мер Будапешта Ґергей Карачонь попередив місцевих мешканців та гостей міста, що наближається "найбільша повінь десятиліття". Про небезпеку він оголосив у неділю, 15 вересня.

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Підтоплення у Будапешті очікують у другій половині тижня

Карачонь розповів, що готовність до захисту від повеней у Будапешті буде підвищено до 3-го рівня. Мер попередив, що найвищим рівень води у Дунаї буде у другій половині тижня через значні опади. Він може сягнути 8 метрів.

Нижні причали в Пешті та Буді будуть закриті з 20:00 понеділка (16 вересня – 24 Канал), тому мер просить тих, хто там паркується, до того часу забирати свої автомобілі. Він підкреслив, що острів Маргіт і узбережжя Ромаї особливо схильні до ризику затоплення, і в цих районах також слід очікувати закриття,

– передає видання Telex.

Також поблизу Дунаю, ймовірно, обмежать рух громадського транспорту.

Будапештська водопровідна станція зауважила, що прогноз погоди наразі дуже невизначений.

"Це дуже незвичайна ситуація, у таких випадках працівники служби водопостачання звикли бачити більш точні дані, зараз це не так, і причина цього в тому, що циклон, який приніс неймовірні екстремальні кількості дощ і сніг, особливо в Австрії, у нього різні рукави, і саме те, де ці рукави простягаються і де вони приносять найбільші опади, непередбачувано", – повідомили у службі.