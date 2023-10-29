"Прикре непорозуміння": Мінкульт засудив проведення Фестивалю європейського кіно в Росії

Представництво Євросоюзу у Росії оголосило повернення Фестивалю європейського кіно до країни агресорки, де мають показати фільми зі всього континенту. У Мінкульті відреагували на обурливе повідомлення.

Проведення заходу під слоганом "Кіно об'єднує!" планується з 1 по 15 листопада. Зокрема, там нібито збираються представити навіть два фільми спільного виробництва російських та європейських кіностудій.

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Реакція МКІП на проведення фестивалю

Міністерство культури та інформаційної політики України відреагувало на заяву про повернення Фестивалю європейського кіно до країни-агресорки. Там переконані, що це повідомлення стало лише прикрим непорозумінням.

Ми цінуємо дружбу та партнерство наших європейських колег, розуміємо вагу допомоги союзницьких держав у відновленні територіальної цілісності України і знаємо, що ця допомога є щирою і усвідомленою. А тому вважаємо прикрим непорозумінням повідомлення, поширене Представництвом Європейського Союзу в РФ, про повернення Фестивалю європейського кіно в Росію,

— написало МКІП.

Мінкульт переконує, що для зупинення повномасштабну агресії проти України важливо ухвалювати нові санкції не лише в економічній сфері, але й в культурі – в тому числі й в кінематографії.Там додали, що європейська спільнота має послідовно боротися зі злом, з Росією.

Від дій Росії страждають мільйони людей, знищено 835 обʼєктів культурної спадщини, 1702 об’єкти культурної інфраструктури, які мають цінність не лише для України, а є частиною європейського й світового культурного надбання. Тому відновлення культурного діалогу з країною-агресоркою в таких умовах є неприпустимим,

— підсумували в міністерстві.

Що відомо про повернення заходу

Фестиваль європейського кіно проводився у Росії протягом 15 років, але цю традицію обірвали у 2022 році у зв'язку з повномасштабним вторгненням в Україну. Однак вже цього року представництво Євросоюзу у Росії знову випустило анонс про проведення заходу.

Там планують вперше показати кінороботи 21 країн Євросоюзу, таких як Бельгія, Франція, Німеччина, Іспанія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Чехія, Данія та інші. Слоган цьогорічного заходу – "Кіно об'єднує!". Основна частина події проходитиме онлайн, а деякі фільми будуть доступні для перегляду росіянам безплатно.

Варто додати, що, наприклад, в Україні скасували проведення 26-го Мангеттенського фестивалю короткометражних фільмів – причиною стало відновлення показів для росіян та білорусів. Компанія Arthouse Traffic розірвала стосунки з організатором.