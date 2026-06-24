В Армія+ з'явився новий статус для військових, які повертаються після СЗЧ

У застосунку Армія+ запровадили новий цифровий статус. Він стосується військовослужбовців, які вирішили добровільно повернутися до служби після СЗЧ.

Про це повідомляє АрміяInform.

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Навіщо ввели новий статус?

Для військовослужбовців, які повертаються до війська після самовільного залишення частини, у застосунку Армія+ запровадили новий статус "У дорозі". Відповідна позначка відображається у вигляді білої стрічки в Армія ID після того, як рапорт на повернення погоджують у встановленому порядку.

Новий статус покликаний спростити підтвердження того, що військовослужбовець добровільно повертається до виконання обов'язків. Він також свідчить про те, що рапорт уже погоджено, а військову частину попереджено про прибуття бійця.

Після появи статусу військовий отримує визначений термін для прибуття до місця служби. Для захисників Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту передбачено до п'яти діб на прибуття до частини.

Для військовослужбовців Національної гвардії України встановлено інший порядок. Вони мають прибути до визначеного місця служби протягом 48 годин після видання відповідного наказу.

Окремий механізм діє для тих, хто повертається через рекрутингові центри. У такому випадку військовому видається паперовий припис, а строк прибуття до підрозділу також становить п'ять діб.

Як повернутися із СЗЧ через Армія+?

Військовослужбовці, які самовільно залишили військову частину, можуть повернутися до служби за спрощеною процедурою. Для цього Міністерство оборони запровадило новий механізм, який дозволяє оформити повернення через застосунок Армія+.

Скористатися програмою можуть військові, щодо яких факт самовільного залишення частини був зафіксований до 12 червня 2026 року. Через застосунок військовослужбовець може:

обрати новий підрозділ,

вказати бажаний напрям служби

повідомити про свій бойовий і професійний досвід.

Після подання та погодження рапорту в системі з'являється спеціальний статус "У дорозі", який підтверджує добровільне повернення до війська. Від цього моменту військовому надається п'ять діб для прибуття до нового місця проходження служби.

У Міністерстві оборони зазначають, що новий механізм дозволяє уникнути направлення до батальйонів резерву та самостійно обрати підрозділ для подальшої служби.

Подати заявку також можна безпосередньо до обраної військової частини або через центри рекрутингу. Програма діятиме протягом 100 днів – до 20 вересня 2026 року включно.