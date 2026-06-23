Понад 350 військових після СЗЧ повернулися на службу: які бригади погодили найбільше рапортів

Від початку запуску державної програми добровільного повернення на службу після самовільного залишення частини (СЗЧ) українські військовослужбовці подали вже 1076 рапортів. З цієї кількості 354 заяви вже офіційно погоджено, і бійці повернулися до виконання обов'язків.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Дивіться також Повернення із СЗЧ по-новому: Міноборони назвало чіткі терміни та правила для військових

Які підрозділи лідирують за кількістю заяв?

Найактивніше рапорти військових опрацьовують та погоджують високоефективні підрозділи безпілотних систем. Рейтинг військових частин за кількістю ухвалених рапортів виглядає так:

427 окрема бригада безпілотних систем "РАРОГ" – 70 рапортів;

20 окрема бригада безпілотних систем "К-2" – 59 рапортів;

411 окрема бригада безпілотних систем "Яструби" – 23 рапортів;

429 окрема бригада безпілотних систем "АХІЛЛЕС" – 21 рапортів;

414 окрема бригада безпілотних систем "Птахи Мадяра" – 15 рапортів.

Загалом протягом 100 днів військовослужбовці ЗСУ, Державної спеціальної служби транспорту (ДССТ) та Нацгвардії (НГУ) мають змогу обрати один із найефективніших бойових підрозділів у межах своєї структури – не лише дронові, а й штурмові та інші результативні частини.

Зазначимо, головна особливість програми – можливість відновитися у війську без прямого контакту з попереднім командуванням та уникнути тривалих бюрократичних процедур. Усі процеси автоматизовано, зокрема через застосунок Армія+.

Нагадаємо, програма добровільного повернення для військовослужбовців, у яких факт СЗЧ був офіційно зафіксований до 12 червня 2026 року включно, діє з чіткими умовами та дедлайнами. Подати рапорт на повернення необхідно до 20 вересня 2026 року.

Учасники програми отримують повне звільнення від кримінального чи адміністративного переслідування, а також можливість самостійно обрати нову військову частину з урахуванням свого досвіду та бажаного напрямку служби. Переведення здійснюється напряму, без направлення до резервних "відстійників", а грошове, речове та продовольче забезпечення відновлюється одразу після прибуття до нової частини.

Додатково військовим гарантується юридичний супровід через контакт-центр на всіх етапах оформлення. Також передбачено захист від переведення до іншої частини без їхньої письмової згоди протягом перших шести місяців служби на новому місці.