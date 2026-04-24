Від слів до діла: черговий обмін показав, як працює "тиха дипломатія" Буданова

Повернення наших захисників додому – це результат постійного й складного переговорного процесу, який під фактичним керівництвом голови ОП Кирила Буданова не припиняється ні на мить. Сьогодні, завдяки цій системній роботі, до України повернулися ще 193 захисники, що стало вже 5-м успішним обміном з початку року.

Буданов зазначив, що це фактично другий етап Великоднього обміну, який через складнощі переговорного процесу був перенесений.

Як працює "тиха дипломатія" Буданова?

Водночас керівник ОП неодноразово підкреслював, що деталі домовленостей не розголошуються. Але така "тиха дипломатія" дає результати.

Черговий обмін, здійснений командою Координаційного штабу, відбувся успішно – 193 наші оборонці повернулися з російського полону, їм уже надають медичну та іншу необхідну допомогу,

– пише Буданов.

Нагадаємо, що після повернення 182 українців на Великдень Буданов заявив, що наступний обмін відбудеться дуже скоро: "Я сподіваюся, що буде ще один етап. Там були суто бюрократичні процедури".

Керівник ОП подякував партнерам зі Сполучених Штатів Америки та Об'єднаних Арабських Еміратів за допомогу в організації повернення наших захисників.

Зазначимо, що Буданов, очоливши Офіс президента, виніс питання повернення наших захисників на міжнародний переговорний процес. І це питання є одним з головних треків сьогодні.

З початку 2026 року це вже п'ятий обмін, завдяки чому до України вдалося повернути понад 700 захисників.

Працюємо далі, аби повернути всіх наших полонених в Україну, аби кожна сім'я, яка продовжує чекати, почула довгождану добру звістку – "Нарешті вдома",

– зазначив Кирило Буданов.