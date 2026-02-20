Війна може тривати роками, – Півненко про повернення територій

Командувач НГУ Олександр Півненко заявив, що для повернення усіх територій Україні може знадобитися десятки років. Він додав, що для цього країна потребує значно більше озброєння.

За словами генерала, припинення вогню на лінії фронту звучить більш зрозуміло, але території просто так ніхто віддавати не буде. Про це заявив Півненко для BBC.

Скільки ще років Україна зможе вести війну?

Олександр Півненко заявив, що перемога для України – це забрати усі території. Він наголосив, що на це може піти дуже багато років.

Перемога для України у військовому плані – це, звісно, забрати свої території. Я розумію, що це, можливо, не на часі сьогодні, але потенційно на майбутнє. Розумію, що це може пройти декілька десятків років,

– зазначив Півненко.

За словами генерала, населення України не сприйме варіант у якому Росія забере собі території. Він зазначив, що за роки війни країна й так втратила багато людей і території, і просто так зупинитися вже не можна.

Півненко також сказав, що насамперед Україні бракує озброєння. Для того, щоб знищувати більше росіян, країна потребує ракети, а простих дронів не вистачає, щоб знищувати ворога на оперативній глибині.

Ми можемо ще воювати декілька років 100%. Але якщо ми просто вбиватимемо більше і більше росіян, то ми цим не закінчимо війну,

– заявив генерал.

