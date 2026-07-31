Після 4 років розлуки через окупацію: 6-річний Давид нарешті зустрівся з мамою
Українські діти потерпають через окупацію та неможливість бути зі своїми рідними. Одна з таких історій розповідає про возз'єднання 6-річного Давида зі своєю мамою, яку він не бачив 4 роки.
Щемливим відео зустрічі хлопця з матір'ю поділилися в телеграм-каналі Служби зовнішньої розвідки.
Як Давид змушений був розлучитися з найближчими?
Хлопець разом із родиною проживав в одному з міст на Луганщині. Коли росіяни почали інтенсивно обстрілювати населений пункт, батьки Давида були змушені евакуюватися.
Сам хлопчик, якому на той момент було 2 роки, перебував у своєї бабусі й дідуся на тимчасово окупованій території Луганської області.
Через окупацію родина не мала можливості самостійно повернути дитину додому. Однак Давид таки отримав можливість нарешті зустрітися з матір'ю.
У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA та за посередництва першої леді США Меланії Трамп, а також за сприяння Офісу Омбудсмана України, хлопчик після тривалої розлуки зміг повернутися до своєї родини.
Мати хлопця розповіла, що не бачила свого сина 4 роки. Вона подякувала за можливість забрати дитину з окупованої території.
Потрібно завжди бути разом, і ніколи не залишати своїх рідних,
– поділилася емоціями мама Давида.
Моменти зустрічі матері з сином: дивіться зворушливе відео
Зауважимо: омбудсман Дмитро Лубінець повідомив, що 31 липня Україна повернула з тимчасово окупованих територій 4 дітей.
Серед повернутих – шестирічний хлопчик (власне, Давид), дев'ятирічна дівчинка та двоє 15-річних підлітків, яких війна розлучила з родинами або які залишилися на окупованих територіях без батьків. Після тривалих зусиль усі діти возз'єдналися зі своїми рідними в Україні.