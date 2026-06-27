Боятися треба не цього, – Вишебаба про перспективу повернення військових після війни
Цивільне населення подекуди має страхи від повернення військовослужбовців з фронту в цивільне життя, що пов'язано з нерозумінням психологічних змін, побоюванням непередбачуваної поведінки, можливого посттравматичного стресового розладу в них.
Коментуючи це у розмові з 24 Каналом, військовослужбовець, письменник та музикант Павло Вишебаба зауважив, що у військових безумовно виникають психологічні проблеми, як і в багатьох людей, які живуть у країні, де триває війна.
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Повернення військових з фронту: чим має опікуватися держава?
Бійці ЗСУ, як наголосив військовослужбовець, зараз працюють над тим, щоб їм було куди повертатися. А країна має думати над тим, як після повернення українських захисників провести для них якісну реабілітацію, захистити від психологічного навантаження, яке на них звалилося.
Чи варто їх боятися? Я думаю, що боятися треба не цього, а приходу росіян. Тоді військовим не буде куди повертатися і всі ми дружно поїдемо в еміграцію чи фільтраційні табори,
– озвучив Вишебаба.
Повне інтерв'ю з Павлом Вишебабою: дивіться у відео
Боєць переконаний, що військових та ветеранів війни варто не остерігатися, а допомогти їм реабілітуватися, нормально почуватися у цивільному житті. З його слів, треба подумати й над тим, як правильно і справедливо здійснювати сьогодні мобілізацію, а також ротацію, аби уникнути психологічних проблем у бійців.
Якщо залишити військового ще на 20 років на війні, звісно, в нього будуть психологічні проблеми. Й так 4 роки на фронті мало кого залишать з неушкодженою психікою,
– підкреслив Вишебаба.
Підсумовуючи, він зазначив, що коли тривав період АТО, були проведені дослідження, в яких вказувалося, що людина не може перебувати на фронті понад рік, їй необхідний перепочинок. Адже спостерігається виснаження, гострий стрес переходить у хронічний, як наслідок – вигорання, ризик розвитку ПТСР, втрата сну.
Вишебаба вважає, що слід відпрацювати механізм ротацій, щоб бійці, які тривалий час перебувають на фронті, мали змогу відпочити, відновитися, покращити своє здоров'я.