"Поверніть Федорова": в низці міст уже другий день тривають мітинги

В українських містах другий день тривають мітинги проти відставки міністра оборони України Михайла Федорова. Люди вимагають Верховну Раду повернутися з канікул та скандують – "ганьба".

Як саме проходили протести у різних містах нашої держави – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Як проходили протести у різних містах України 17 липня?

Київ

В українській столиці мітинги традиційно проходять поблизу театру імені Івана Франка, що в центрі міста. Люди вийшли з картонками, вимагаючи повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони, а також відставити з поста головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Протести у Києві вранці 17 липня / Фото Укрінформу

На акції зібралися кілька сотень людей. Учасники вигукують "Руки геть від Федорова", "Влада – це народ", а також скандують "Сирського геть".

Масштаби акції у Києві / Відео з телеграм-каналу "КИЇВ24"

Активісти кажуть, що о 20:00 людей на акції може стати більше. Мітингувальники також заявляють, що готові виходити на вулиці, допоки влада їх не почує.

Надписи на картонках під час протесту у Києві 17 липня / Відео з телеграм-каналу "КИЇВ24"

Журналісти "КИЇВ24" також розповіли, що учасники акції на площі Івана Франка в Києві кажуть, що відставка Михайла Федорова – це рішення, ухвалене без урахування думки суспільства.

Протестувальники зазначають, що міністр допомагав армії, а влада не пояснила, чому його вирішили прибрати. Серед мітингувальників були дружини та рідні військових, які прийшли озвучити позицію близьких із фронту. Люди також скандували "Руки геть від Федорова" та "Депутати – на роботу".

Луцьк

Суспільне пише, що другий день акції тривають акції й у Луцьку на Театральному майдані.

Понад пів сотні людей вийшли на протест через рішення Зеленського не пропонувати повторно кандидатуру Федорова на посаду міністра оборони. Серед учасників мітингу також були й ветерани, які пройшли війну.

Протест у Луцьку 17 липня / Фото Суспільного

Серед вимог учасників акції – якнайшвидше призначення міністра оборони та повернення Верховної ради з канікул.

Полтава

Суспільне зазначало, що у Полтаві 17 липня влаштували вже третю акцію протесту проти звільнення з посади міністра оборони Михайла Федорова.

Мітинг у Полтаві 17 липня / Фото Суспільного

Близько 20 людей скандували: "А у військових будуть канікули", "Канікули – ганьба", вимагаючи повернення з канікул депутатів Верховної Ради та поновлення на посаді ексміністра.

Миколаїв

У Миколаєві 17 липня люди зібралися біля будівлі міськради, щоб висловити свою думку з приводу відставки Михайла Федорова, пише Суспільне.

Учасники акції вирушили вулицею Соборною, викрикуючи гасла на підтримку ексміністра оборони.

Акція протесту у Миколаєві 17 липня / Фото Суспільного