"Поверніть Федорова": в низці міст уже другий день тривають мітинги
В українських містах другий день тривають мітинги проти відставки міністра оборони України Михайла Федорова. Люди вимагають Верховну Раду повернутися з канікул та скандують – "ганьба".
Як саме проходили протести у різних містах нашої держави – читайте у матеріалі 24 Каналу.
Як проходили протести у різних містах України 17 липня?
- Київ
В українській столиці мітинги традиційно проходять поблизу театру імені Івана Франка, що в центрі міста. Люди вийшли з картонками, вимагаючи повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони, а також відставити з поста головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
Протести у Києві вранці 17 липня / Фото Укрінформу
На акції зібралися кілька сотень людей. Учасники вигукують "Руки геть від Федорова", "Влада – це народ", а також скандують "Сирського геть".
Масштаби акції у Києві / Відео з телеграм-каналу "КИЇВ24"
Активісти кажуть, що о 20:00 людей на акції може стати більше. Мітингувальники також заявляють, що готові виходити на вулиці, допоки влада їх не почує.
Надписи на картонках під час протесту у Києві 17 липня / Відео з телеграм-каналу "КИЇВ24"
Журналісти "КИЇВ24" також розповіли, що учасники акції на площі Івана Франка в Києві кажуть, що відставка Михайла Федорова – це рішення, ухвалене без урахування думки суспільства.
Протестувальники зазначають, що міністр допомагав армії, а влада не пояснила, чому його вирішили прибрати. Серед мітингувальників були дружини та рідні військових, які прийшли озвучити позицію близьких із фронту. Люди також скандували "Руки геть від Федорова" та "Депутати – на роботу".
Луцьк
Суспільне пише, що другий день акції тривають акції й у Луцьку на Театральному майдані.
Понад пів сотні людей вийшли на протест через рішення Зеленського не пропонувати повторно кандидатуру Федорова на посаду міністра оборони. Серед учасників мітингу також були й ветерани, які пройшли війну.
Протест у Луцьку 17 липня / Фото Суспільного
Серед вимог учасників акції – якнайшвидше призначення міністра оборони та повернення Верховної ради з канікул.
Полтава
Суспільне зазначало, що у Полтаві 17 липня влаштували вже третю акцію протесту проти звільнення з посади міністра оборони Михайла Федорова.
Мітинг у Полтаві 17 липня / Фото Суспільного
Близько 20 людей скандували: "А у військових будуть канікули", "Канікули – ганьба", вимагаючи повернення з канікул депутатів Верховної Ради та поновлення на посаді ексміністра.
- Миколаїв
У Миколаєві 17 липня люди зібралися біля будівлі міськради, щоб висловити свою думку з приводу відставки Михайла Федорова, пише Суспільне.
Учасники акції вирушили вулицею Соборною, викрикуючи гасла на підтримку ексміністра оборони.
Акція протесту у Миколаєві 17 липня / Фото Суспільного