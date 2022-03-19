Поверніть зброю в іншу сторону, Путін навіть не забирає трупи, – російський полонений про війну

Російський військовополонений Ігор Руденко під час пресконференції звернувся до військовослужбовців РФ, зокрема до тих, хто залишився у його військовій частині.

Він сказав, що буде боротись та поширювати інформацію і правду про цю війну всьому світу. Адже Росія відправила строковиків на цю безглузду війну як "гарматне м'ясо".

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Почуйте мене. Не нападайте на народ України. Поверніть зброю в іншу сторону, ви можете це зробити, – закликав Руденко.

Він сказав, що надалі буде продовжувати поширювати правду до усіх військовослужбовців. Він визнав, що помилився, але закликає інших не повторювати цих помилок.

Якщо у вас ще залишилась честь, заберіть свої війська. Не дайте їм загинути. Путіну ми не потрібні. Він навіть не забирає трупи. Їх просто скидають у братські могили. Це важко бачити,

– сказав військовополонений.

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