Повернутий Порошенком і збережений Зеленським: Медведчук збільшує свою політичну вагу

Кум Путіна Віктор Медведчук присутній на політичній арені України починаючи від президентства Кучми і донині. Попри те, що Медведчук позиціонує себе як досвідчений переговірник, який може "домовитися" з ким завгодно, він несе для України чималу небезпеку. І в останні роки він лише збільшує свою політичну вагу.

► СРСР

Ще в Радянському Союзі Медведчук почав працювати на КДБ.

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Будучи адвокатом директора Чорнобильської АЕС Віктора Брюханова, дисидентів Юрія Литвина, Миколи Кунцевича та Василя Стуса, він сприяв їхньому ув'язненню. Для Стуса вирок став фатальним.



Для Стуса вирок став фатальним

► Незалежна Україна

Коли вже в незалежній Україні Медведчук стає членом парламенту, він усіляко намагався знищити тодішнього прем'єра Віктора Ющенка. Це було на руку Кучмі, який мріяв обратися на третій строк, але симпатії народу до очільника уряду ставили ці плани під загрозу. Відтак, другий президент робить Медведчука головою своєї Адміністрації.



Віктор Медведчук та Леонід Кучма

Кольчужний скандал, вбивства Гонгадзе, плівки Мельниченка... З Кучмою трапляється халепа за халепою. Медведчук докладає зусиль, аби другий президент став не рукопожатним на Заході, і не мав іншого вибору, як повернутися в бік Кремля. Після Помаранчевої Революції кум Путіна змушений залягти на дно. Реальні шанси повернутися на політичну арену Медведчук отримує за президентства Порошенка. Куму Путіна, фактично, віддають під контроль ринок дизельного палива

Вони побудували монопольний вплив на цей ринок. По дизелю це завдяки трубопроводу, який качає дизельне паливо з Росії, який називався "ПрикарпатзахідТранс". В часи Порошенка структура Медведчука отримала дозволи на концентрацію акцій в цьому підприємстві,

– зазначив народний депутат Сергій Лещенко.

► Сьогодення

На додачу Медведчук стає головним посередником у звільненні українських полонених. Мовляв, без нього процес зупиниться. А заразом продовжує скуповувати головні інформаційні телеканали України, через які зомбує населення байками про братні народи. У прямому ефірі транслюють зустрічі Медведчука з бойовиками та вищим керівництвом Росії.

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Перший заступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд запросила журналістів 24 каналу до свого кабінету, який вона вже невдовзі покине. Адже її повноваження у парламенті восьмого скликання добігають кінця.

Я пам'ятаю, як вішала це полотно "Край неба палає" Влади Ралко. Вона так змалювала загрозу, яка над нами знову нависає... Вони непокарані. А непокарене зло повертається,

– розповіла перша заступниця Голови Верховної Ради Оксана Сироїд.



Оксана Сироїд у своєму кабінеті



Полотно "Край неба палає"

На початку 2000-х у цьому кабінеті сидів Віктор Медведчук. Тоді він був віце-спікером за часів головування Іваном Плющем Радою. За два місяці кум Путіна може знову повернутися до цього кабінету. За рейтингами Віктор Медведчук та "Опозиційна платформа – "За життя" проходять до парламенту. І це несе для України велику загрозу. Адже ці політики почнуть просувати російські інтереси/

Це таке іщадіє ада, майстер великих інтриг... Адміністрація при ньому вже була зовсім інша, яка крім інтриг нічим не займалася,

– наголосив керівник громадської організації "Центр UA" Олег Рибачук.

Відео: хто такий Медведчук