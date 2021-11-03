"Повертайте кисень і платіть": в Одесі аферисти прикидаються волонтерами відомого фонду

Аферисти телефонують хворим на коронавірус і вимагають оплатити допомогу, яку ті отримали від благодійного фонду "Корпорація монстрів". Окрім цього, зловмисники вимагають повернути кисень.

Таких дзвінків уже було кілька та після них пацієнтам скидали номер карти, куди потрібно надсилати кошти. Про це розповіла голова фонду Катерина Ножевнікова.

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Телефонували із прихованих номерів

За словами жінки, чим більше "звернень" до підопічних фонду було, тим менше це здавалося смішним. Спершу людям телефонували та просили від негайно повернути кисень. Мовляв, вже "надто довго користуєтесь".

При цьому аферисти представлялися членами фонду. На один із їхніх номерів намагалися подзвонити, проте його власник на контакт не пішов. А інші 2 номери, з яких телефонували, були прихованими. Яка була мотивація цих людей, залишається лише здогадуватися.

Вимагали оплатити допомогу

Уже 3 листопада двом підопічним фонду зателефонували та почали вимагати гроші. Зловмисники казали надіслати оплату послуг фонду – 5 тисяч гривень. Після цього надіслали номер карти, куди хотіли отримати ці кошти.

Також за тиждень до цього телефонували одній із дарувальниць фонду. У цьому випадку взагалі представилися Катериною Ножевніковою та просили 15 тисяч гривень. Це пояснили терміновим збором коштів.

Закликають бути обачними

Волонтерка зазначила, що не знає, звідки зловмисники беруть номери із закритої бази фонду. Також вона попросила нікому не перераховувати кошти.

Ще раз повідомляю, що кисень фонд надає безкоштовно, і ніхто не може у вас вимагати гроші. Це прописано в договорі, який підписує кожен пацієнт!

– написала Ножевнікова.

Також вона додала, що всі фінансові збори проводяться виключно в мережі та на рахунки фонду. Тому не потрібно перераховувати кошти на номери карт, які надсилають.

Ролик фонду про ситуацію з COVID-19 в Одесі: дивіться відео



Читайте повний текст допису Катерини Ножевнікової:

Наші співгромадяни не втомлюються мене дивувати.



Історій вже кілька, і спочатку вони були веселими. Вже трьом нашим підопічним, які на кисні, стали дзвонити люди з вимогою терміново повернути кисень у фонд. Мовляв, занадто ви довго користуєтеся. Хто дзвонить з'ясувати поки що не вдалося. Людина, номер якої висвітився, при спробі з'ясувати, що це за Робін гуд такий, на контакт не пішов. Інші двоє дзвонили із закритого номера.



Друга частина вже напружила. Сьогодні, Двом нашим підопічним, зателефонували з одного й того ж номера та вимагали сплатити фонду 5000 грн. І навіть картку скинули. Тиждень тому зателефонували від мого імені нашій дарувальниці та попросили від мого імені 15 тисяч на терміновий збір.



Звідки вони беруть телефони (база Наша закрита) чи відстежують коли на таксі відправляємо або знову ж таки це добрі сусіди пацієнтів – намагаємося розібратися.

Ще раз повідомляю, що кисень фонд надає безкоштовно, і ніхто не може у вас вимагати гроші. Зрештою це ж прописано в договорі, який підписує кожен пацієнт!



А також всі збори проводяться виключно в мережі та на рахунку фонду. Я ніколи не посилаю когось просити гроші від свого імені.



Про всі подібні ситуації прошу повідомляти мені (0674849285)

Мало нам роботи, то тепер ще граємо в "слідство ведуть колобки" (*б'ється головою об стіну)

Дані тих, хто телефонує з картою, передам завтра до привату та правоохоронних органів.