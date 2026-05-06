Вибори і повістки у "Дії": у Мінцифри відповіли, чи варто цього чекати
- Олександр Борняков заявив, що вибори через "Дію" неможливі через відсутність гарантії таємниці голосування.
- Держава не планує використовувати "Дію" для розсилання повісток, а також пріоритетним є захист персональних даних відповідно до європейських стандартів.
Виконувач обов’язків міністра цифрової трансформації Олександр Борняков заявив, що проведення виборів через застосунок "Дія" наразі є нереалістичним. Головна причина – неможливість гарантувати таємницю голосування, як того вимагає Конституція.
Про це він заявив в інтерв'ю Forbes-Україна.
Чи можливі вибори і повістки у "Дії"?
За словами посадовця, перед тим як навіть думати про технічну реалізацію онлайн-голосування, необхідно знайти рішення, яке забезпечить повну конфіденційність вибору кожного громадянина.
Борняков підкреслив, що сьогодні така гарантія можлива лише під час голосування у спеціально обладнаних кабінках. Саме тому використання "Дії" для виборів не розглядається.
Окремо він спростував ідею щодо розсилання повісток через застосунок – таких планів у держави немає.
Посадовець також наголосив, що одним із ключових пріоритетів залишається захист персональних даних. Україна має привести своє законодавство у відповідність до європейських стандартів, зокрема до вимог GDPR, що є важливою частиною інтеграції до ЄС.
Веніславський відповів, чи можливі повітки у "Дії"
Питання електронних повісток справді розглядали у 2024 році, коли готували зміни до законів про мобілізацію та військовий обов'язок.
Тоді від цієї ідеї відмовилися і переглядати рішення поки не збираються.
Паперові повістки залишаться, адже мобілізація – це основне джерело поповнення війська на сьогодні.