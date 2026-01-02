У 2026 році повістки вручатимуть за новими правилами: що зміниться для військовозобов’язаних
- З 2026 року в застосунку "Резерв+" можна буде отримувати сповіщення про вручення повісток чи порушення військового обліку.
- Сповіщення в додатку не є офіційними врученням повістки, яка надалі надсилається в паперовій формі.
У застосунку "Резерв+" незабаром з'явиться нова функція. Уже на початку 2026 року військовозобов'язані зможуть отримувати сповіщення про вручення повісток чи порушення правил військового обліку безпосередньо у додатку.
Деталі нововведення розповідає 24 Канал із посиланням на Міноборони.
Що зміниться для військовозобов'язаних на початку 2026 року?
Керівник Головного управління інформаційних технологій Міноборони Олег Берестовий повідомив, що з початку 2026 року в системі оповіщення військовозобов'язаних запровадять зміни. Наразі нова функція перебуває на стадії розробки.
За запитами користувачів, у застосунку "Резерв+" з'явиться можливість отримувати сповіщення про вручення повістки чи порушення правил військового обліку.
Цю функцію просили самі користувачі через соцмережі, і ми вирішили її реалізувати. Це логічний крок, принаймні зручний. Все працюватиме дуже просто,
– розповів Берестовий.
Користувачі зможуть вмикати чи вимикати ці сповіщення за власним бажанням.
Втім, у Міноборони наголошують, що оповіщення в додатку "Резерв+" не є офіційними врученням повістки. Повістки й надалі надсилатимуть у паперовій формі – відповідно до вимог чинного законодавства.
"Це лише інформаційне повідомлення, а не офіційне вручення повістки. У будь-якому разі повістка буде направлятися в паперовій формі. Якщо ви захочете, ви зможете дізнатися про це через додаток "Резерв+", – пояснив представник Міноборони.
Коли повістка вважається врученою?
Згідно з чинним законодавством, повістка вважається врученою, коли вона була надіслана поштою чи вручена особисто. Кожна така повістка фіксується в реєстрі "Оберіг" з відміткою про відправлення чи вручення.
Якщо військовозобов'язаний не з'явився у визначений час, це не звільняє його від обов'язку прибути до ТЦК – незалежно від дати фактичного отримання повістки. У разі, якщо людина стверджує, що не знала про повістку, необхідно надати підтвердження – наприклад, довідку з пошти про її недоставлення.
Водночас за ігнорування оповіщення передбачено штраф. Упродовж перших 20 днів він становитиме 8 500 гривень – це половина від повної суми. Якщо штраф не сплатити в цей термін, у наступні 20 днів сума зросте до 17 000 гривень, а ще через 20 днів – до 34 000 гривень.