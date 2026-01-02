У 2026 році повістки вручатимуть за новими правилами: що зміниться для військовозобов’язаних

У застосунку "Резерв+" незабаром з'явиться нова функція. Уже на початку 2026 року військовозобов'язані зможуть отримувати сповіщення про вручення повісток чи порушення правил військового обліку безпосередньо у додатку.

Деталі нововведення розповідає 24 Канал із посиланням на Міноборони.

Що зміниться для військовозобов'язаних на початку 2026 року?

Керівник Головного управління інформаційних технологій Міноборони Олег Берестовий повідомив, що з початку 2026 року в системі оповіщення військовозобов'язаних запровадять зміни. Наразі нова функція перебуває на стадії розробки.

За запитами користувачів, у застосунку "Резерв+" з'явиться можливість отримувати сповіщення про вручення повістки чи порушення правил військового обліку.

Цю функцію просили самі користувачі через соцмережі, і ми вирішили її реалізувати. Це логічний крок, принаймні зручний. Все працюватиме дуже просто,

– розповів Берестовий.

Користувачі зможуть вмикати чи вимикати ці сповіщення за власним бажанням.

Втім, у Міноборони наголошують, що оповіщення в додатку "Резерв+" не є офіційними врученням повістки. Повістки й надалі надсилатимуть у паперовій формі – відповідно до вимог чинного законодавства.

"Це лише інформаційне повідомлення, а не офіційне вручення повістки. У будь-якому разі повістка буде направлятися в паперовій формі. Якщо ви захочете, ви зможете дізнатися про це через додаток "Резерв+", – пояснив представник Міноборони.

Коли повістка вважається врученою?