7 серпня, 21:16
Росія знову атакує Україну "Шахедами": де зараз небезпека ворожих дронів

Владислав Кравцов

Російська армія ввечері 7 серпня запустила по Україні ударні дрони-камікадзе типу "Шахед". Через це у низці областей оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ

Що відомо про повітряну тривогу?

Де зараз оголошена тривога: дивіться на карті

 

21:18, 07 серпня

  • "Шахеди" на півночі Сумщини – курсом на Чернігівщину.

  • "Шахеди" на півночі Чернігівщини – курсом на південний захід.

  • БпЛА на півдні Полтавщини – курсом на Кременчук.

20:59, 07 серпня

  • Нова група "Шахедів" з Брянської області, Росії – на північ Сумщини та Чернігівщини!

  • БпЛА на півночі Полтавщини – курсом на Миргород.

20:42, 07 серпня

БпЛА на Сумщині – курсом на Полтавщину.