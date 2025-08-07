Російська армія ввечері 7 серпня запустила по Україні ударні дрони-камікадзе типу "Шахед". Через це у низці областей оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Що відомо про повітряну тривогу?

Де зараз оголошена тривога: дивіться на карті