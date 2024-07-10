Росіяни запустили "Шахеди": в яких областях лунає повітряна тривога

Ввечері 10 липня російські війська вчергове запустили дрони-камікадзе типу "Шахед". Наразі в частині областей України оголосили повітряну тривогу.

Повітряна тривога поширилась південними областями України. 24 Канал закликає жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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