Росіяни запустили "Шахеди": в яких областях лунає повітряна тривога
Джерело:Повітряні сили
Ввечері 10 липня російські війська вчергове запустили дрони-камікадзе типу "Шахед". Наразі в частині областей України оголосили повітряну тривогу.
Повітряна тривога поширилась південними областями України. 24 Канал закликає жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
Читайте також В Одесі чули вибух: росіяни вдарили з авіації
Оновлення щодо "Шахедів": В Повітряних силах повідомили, що група "Шахедів" рухається з півдня. Курс – північно західний.
БпЛА змінюють напрямок
Куди рухаються "Шахеди"
Оновлення щодо "Шахедів":
В Повітряних силах повідомили, що група "Шахедів" рухається з півдня. Курс – північно західний.