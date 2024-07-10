Росіяни запустили "Шахеди": в яких областях лунає повітряна тривога

10 липня 2024, 22:00
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Джерело:

Повітряні сили

Ввечері 10 липня російські війська вчергове запустили дрони-камікадзе типу "Шахед". Наразі в частині областей України оголосили повітряну тривогу.

Повітряна тривога поширилась південними областями України. 24 Канал закликає жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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22:42, 10 липня

БпЛА змінюють напрямок

Оновлення щодо "Шахедів":

  • Ворожі БпЛА продовжують рух на Миколаївщині курсом на Кіровоградську та Одеську області.
  • Ще одна група БпЛА курсує в Дніпропетровській області курсом на захід.
21:51, 10 липня

Куди рухаються "Шахеди"

В Повітряних силах повідомили, що група "Шахедів" рухається з півдня. Курс – північно західний.

Автор: Поліна Буянова