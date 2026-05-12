В одній з областей на заході України наголосили на загрозі удару

У Івано-Франківській області повідомили про можливу загрозу атаки з повітря. Громадян просять не ігнорувати тривогу.
Про це повідомили в Івано-Франківській ОВА.
Де на заході України може бути небезпено?
В Івано-Франківській області закликали звернути особливу увагу на тривоги цієї ночі.
Не нехтуйте повідомленнями про небезпеку. Під час тривоги перебувайте у безпечному місці!
– попередили в ОВА.
Вранці Росія атакувала Миколаївщину
Росія атакувала енергетичну інфраструктуру Миколаївської області, внаслідок чого деякі населені пункти залишилися без електрики. Атаку відбивали сили ППО.
Вибухи у Миколаєві сталися вранці 12 травня, постраждалих немає. Роботи з відновлення вже ведуться, розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.