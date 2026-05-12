24 Канал В одній з областей на Заході України наголосили на загрозі удару
12 травня, 22:56
В одній з областей на заході України наголосили на загрозі удару

Сергій Попович
Основні тези
  • В Івано-Франківській області повідомили про можливу загрозу атаки з повітря і закликали не ігнорувати тривогу.
  • Мешканців області просять під час тривоги перебувати у безпечному місці.
У Івано-Франківській області повідомили про можливу загрозу атаки з повітря. Громадян просять не ігнорувати тривогу.

Про це повідомили в Івано-Франківській ОВА.

Де на заході України може бути небезпено?

В Івано-Франківській області закликали звернути особливу увагу на тривоги цієї ночі.

Не нехтуйте повідомленнями про небезпеку. Під час тривоги перебувайте у безпечному місці! 
– попередили в ОВА.

Вранці Росія атакувала Миколаївщину

  • Росія атакувала енергетичну інфраструктуру Миколаївської області, внаслідок чого деякі населені пункти залишилися без електрики. Атаку відбивали сили ППО.

  • Вибухи у Миколаєві сталися вранці 12 травня, постраждалих немає. Роботи з відновлення вже ведуться, розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

