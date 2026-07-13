Дрони знову розліталися в небі над Україною: де зараз є загроза
Російська армія ввечері 13 липня знову атакує Україну ударними дронами-камікадзе. Через це країною стала ширитися повітряна тривога.
За рухом ворожих дронів слідкує 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Повітряних сил ЗСУ. Якщо у вашому населеному пункті лунає тривога, негайно прямуйте в укриття.
Що відомо про повітряну тривогу?
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.
Де зараз повітряна тривога: дивіться на карті
Суми – БпЛА в напрямку міста з півночі. Миколаївщина – БпЛА в північному напрямку. Реактивний БпЛА на Білярі з акваторії. Миколаївщина: БпЛА в районі Очакова. Дніпропетровщина: БпЛА курсом на Синельникове. БпЛА на Дніпро із заходу. БпЛА курсом на Кам'янське. Дніпропетровщина: БпЛА курсом на Синельникове та Божедарівку. Сумщина: БпЛА курсом на Ворожбу. Сумщина: БпЛА курсом на Білопілля.
Суми – БпЛА в напрямку міста з півночі.
Миколаївщина – БпЛА в північному напрямку.
Реактивний БпЛА на Білярі з акваторії.
Миколаївщина: БпЛА в районі Очакова.
Дніпропетровщина: БпЛА курсом на Синельникове.
БпЛА на Дніпро із заходу.
БпЛА курсом на Кам'янське.
Дніпропетровщина: БпЛА курсом на Синельникове та Божедарівку.
Сумщина: БпЛА курсом на Ворожбу.
Сумщина: БпЛА курсом на Білопілля.