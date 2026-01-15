Україну атакують російські дрони: де зараз є небезпека

Російська армія в ніч на 15 січня запустила по Україні свої ударні дрони-камікадзе типу "Шахед". Через це областями стала ширитися повітряна тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ. Якщо у вашому регіоні оголошена тривога – негайно прямуйте в укриття.

До теми Ворог атакував Київ реактивними БпЛА: чи всі дрони вдалося збити

Де зараз повітряна тривога?

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Де зараз повітряна тривога: дивіться на карті