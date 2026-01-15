Укр Рус
15 січня, 00:04
Україну атакують російські дрони: де зараз є небезпека

Владислав Кравцов

Російська армія в ніч на 15 січня запустила по Україні свої ударні дрони-камікадзе типу "Шахед". Через це областями стала ширитися повітряна тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ. Якщо у вашому регіоні оголошена тривога – негайно прямуйте в укриття. 

Де зараз повітряна тривога?

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Де зараз повітряна тривога: дивіться на карті

 
23:54, 14 січня

Загроза застосування балістичного озброєння з Бєлгородської області Росії.

23:48, 14 січня

БпЛА на півночі Харківщини, курс південний.

23:47, 14 січня

  • БпЛА на півдні Київщини заходить на Вінниччину у напрямку Житомирщини.

  • БпЛА на північні межі Київської та Житомирської областей, курс західний.

23:14, 14 січня

Нові БпЛА на сході Сумщини у західному напрямку.

23:11, 14 січня

БпЛА повз Миронівку (Київщина) у напрямку Білої Церкви.

23:04, 14 січня

  • БпЛА на заході Чернігівщини, вектором руху на Київ.

  • Декілька БпЛА на Донеччині, кружляють в районі Добропілля.

22:34, 14 січня

БпЛА повз Пирятин (Полтавщина), курс західний (Київщина).