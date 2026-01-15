Україну атакують російські дрони: де зараз є небезпека
Російська армія в ніч на 15 січня запустила по Україні свої ударні дрони-камікадзе типу "Шахед". Через це областями стала ширитися повітряна тривога.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ. Якщо у вашому регіоні оголошена тривога – негайно прямуйте в укриття.
Де зараз повітряна тривога?
Де зараз повітряна тривога: дивіться на карті
Загроза застосування балістичного озброєння з Бєлгородської області Росії.
БпЛА на півночі Харківщини, курс південний.
БпЛА на півдні Київщини заходить на Вінниччину у напрямку Житомирщини.
БпЛА на північні межі Київської та Житомирської областей, курс західний.
Нові БпЛА на сході Сумщини у західному напрямку.
БпЛА повз Миронівку (Київщина) у напрямку Білої Церкви.
БпЛА на заході Чернігівщини, вектором руху на Київ.
Декілька БпЛА на Донеччині, кружляють в районі Добропілля.
БпЛА повз Пирятин (Полтавщина), курс західний (Київщина).