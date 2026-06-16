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24 Канал Новини України "Шахеди" знову розліталися над Україною: де зараз тривога
16 червня, 22:06
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"Шахеди" знову розліталися над Україною: де зараз тривога

Владислав Кравцов

Російська армія ввечері 16 червня знову запустила по Україні свої ударні дрони-камікадзе типу "Шахед". Через це областями стала ширитися повітряна тривога.

За рухом ворожих дронів слідкує 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Повітряних сил ЗСУ. Якщо у вашому населеному пункті пролунала тривога, негайно прямуйте в укриття.

До теми Росіяни вдарили по "екстреній допомозі", яка приїхала на виклик у Херсоні: постраждали медики 

Що відомо про повітряну тривогу?

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Де була повітряна тривога: дивіться на карті

 

22:49, 16 червня

Реактивний БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку м.Чорноморськ.

22:13, 16 червня

БпЛА курсом на м.Суми з півночі.

21:41, 16 червня

БпЛА курсом на м.Запоріжжя з півдня.

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