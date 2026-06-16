"Шахеди" знову розліталися над Україною: де зараз тривога
Російська армія ввечері 16 червня знову запустила по Україні свої ударні дрони-камікадзе типу "Шахед". Через це областями стала ширитися повітряна тривога.
За рухом ворожих дронів слідкує 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Повітряних сил ЗСУ. Якщо у вашому населеному пункті пролунала тривога, негайно прямуйте в укриття.
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Що відомо про повітряну тривогу?
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.
Де була повітряна тривога: дивіться на карті
Реактивний БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку м.Чорноморськ. БпЛА курсом на м.Суми з півночі. БпЛА курсом на м.Запоріжжя з півдня.
Реактивний БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку м.Чорноморськ.
БпЛА курсом на м.Суми з півночі.
БпЛА курсом на м.Запоріжжя з півдня.