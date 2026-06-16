"Шахеди" знову розліталися над Україною: де зараз тривога

Російська армія ввечері 16 червня знову запустила по Україні свої ударні дрони-камікадзе типу "Шахед". Через це областями стала ширитися повітряна тривога.

За рухом ворожих дронів слідкує 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Повітряних сил ЗСУ. Якщо у вашому населеному пункті пролунала тривога, негайно прямуйте в укриття.

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Що відомо про повітряну тривогу?

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Де була повітряна тривога: дивіться на карті