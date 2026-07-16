Україна знову під атакою "Шахедів", у Сумах прогриміли вибухи: де зараз є тривога
Росія ввечері 15 липня знову запустила ударні безпілотники по Україні. Через це областями стала ширитися повітряна тривога.
За рухом ворожих дронів слідкує 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Повітряних сил ЗСУ. Якщо у вашому населеному пункті лунає тривога, негайно прямуйте в укриття.
Що відомо про повітряну тривогу?
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.
Де зараз повітряна тривога: дивіться карту
Активність ворожої тактичної авіації на півдні! Загроза застосування авіаційних засобів ураження! БпЛА – курсом на Суми. У Сумах чути вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного. Група БпЛА – курсом на Запоріжжя.
Активність ворожої тактичної авіації на півдні! Загроза застосування авіаційних засобів ураження!
БпЛА – курсом на Суми.
У Сумах чути вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного.
Група БпЛА – курсом на Запоріжжя.