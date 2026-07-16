Україна знову під атакою "Шахедів", у Сумах прогриміли вибухи: де зараз є тривога

Росія ввечері 15 липня знову запустила ударні безпілотники по Україні. Через це областями стала ширитися повітряна тривога.

За рухом ворожих дронів слідкує 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Повітряних сил ЗСУ. Якщо у вашому населеному пункті лунає тривога, негайно прямуйте в укриття.

Що відомо про повітряну тривогу?

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Де зараз повітряна тривога: дивіться карту