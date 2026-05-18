У Києві та низці областей тривога: є загроза російських "Шахедів"

24 Канал Новини України
18 травня, 23:33
Владислав Кравцов

У низці областей України ввечері 18 травня пролунала повітряна тривога. Причиною стала загроза ворожих дронів типу "Шахед".

Якщо у вашій області лунали сирени – негайно прямуйте до укриття. 24 Канал слідкував за інформацією про рух ворожих цілей у телеграм-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Що відомо про повітряну тривогу?

23:50, 18 травня

"Приліт" у Холодногірському районі – наслідки уточнюємо, 
– написав мер Харкова Ігор Терехов.

23:45, 18 травня

Окупанти вдарили балістикою по об'єктах "Нафтогазу"

Загарбники випустили три балістичні ракети по енергоінфраструктурі Дніпропетровщини.

Є пошкодження та руйнування. Оцінити їхній масштаб можна буде лише після відбою тривоги. Найголовніше – станом на цю хвилину персонал атакованих об'єктів не постраждав, 
– зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький

23:36, 18 травня

У Києві – відбій тривоги.

23:29, 18 травня

У Сумах було чути вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного.

23:18, 18 травня

У Києві повітряна тривога!

23:18, 18 травня

Група БпЛА у напрямку Краматорська.

23:17, 18 травня

Ударний БпЛА у напрямку Броварів.

