У Києві та низці областей тривога: є загроза російських "Шахедів"
У низці областей України ввечері 18 травня пролунала повітряна тривога. Причиною стала загроза ворожих дронів типу "Шахед".
Якщо у вашій області лунали сирени – негайно прямуйте до укриття. 24 Канал слідкував за інформацією про рух ворожих цілей у телеграм-каналі Повітряних сил ЗСУ.
Що відомо про повітряну тривогу?
– написав мер Харкова Ігор Терехов.
Окупанти вдарили балістикою по об'єктах "Нафтогазу"
– зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький
"Приліт" у Холодногірському районі – наслідки уточнюємо,
Загарбники випустили три балістичні ракети по енергоінфраструктурі Дніпропетровщини.
Є пошкодження та руйнування. Оцінити їхній масштаб можна буде лише після відбою тривоги. Найголовніше – станом на цю хвилину персонал атакованих об'єктів не постраждав,
У Києві – відбій тривоги.
У Сумах було чути вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного.
У Києві повітряна тривога!
Група БпЛА у напрямку Краматорська.
Ударний БпЛА у напрямку Броварів.