Україна під атакою "Шахедів": де зараз є небезпека
Увечері 19 грудня російська армія знову запустила свої ударні безпілотники типу "Шахед" по Україні. Через це областями поширилася тривога.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Де зараз повітряна тривога?
Де зараз повітряна тривога: дивіться на карті
Миколаїв – укриття! БпЛА на сході Дніпропетровщини в районі н.п. Покровське, курс – північно-західний. БпЛА у напрямку Миколаєва з півдня! У Миколаєві вибух. Відбій загрози застосування балістичного озброєння. В Одеському районі вибух. Швидкісна ціль на Південне! Загроза застосування балістики з півдня! Відбій загрози застосування балістичного озброєння. В Одесі вибухи. Швидкісна ціль на Одесу! Загроза застосування балістики з півдня! БпЛА на Донеччині у напрямку Харківщини. Ще один БпЛА у напрямку Південного з Чорного моря. Одещина: БпЛА на Південне з акваторії Чорного моря.
