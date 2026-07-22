"Шахеди" знову атакують Україну: де зараз є тривога
Російська армія ввечері 22 липня знову запустила свої ударні дрони-камікадзе по Україні. Через це областями стала ширитися повітряна тривога.
За рухом ворожих дронів слідкує 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Повітряних сил ЗСУ. Якщо у вашому населеному пункті пролунали звуки серен, негайно йдіть в укриття.
Що відомо про повітряну тривогу?
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.
Де зараз повітряна тривога: дивіться на карті
БпЛА на м. Запоріжжя з заходу. БпЛА на півночі Кіровоградщини, курс південний. БпЛА на Миколаївщині. курс н.п. Баштанка БпЛА на Херсонщині, курс на захід (курс н.п. Велика Олександрівка). БпЛА з Полтавщини курсом на Черкащину БпЛА в напрямку Шостки БпЛА на Дніпропетровщині, напрямок Токмаківка. БпЛА на Полтавщині, курс Лубни. БпЛА на півночі Дніпропетровщини, курс на південь (н.п. Петріківка). Реактивний БпЛА на півдні Одещини, вектор Татарбунари. Суми – БпЛА над містом. БпЛА з Чернігівщини курсом на Київщину, вектор Бориспіль. Реактивний БпЛА на м. Запоріжжя БпЛА в напрямку Полтави з північно-східного напрямку. Одещина: БпЛА в напрямку Південного та Росєйки з акваторії Чорного моря. Реактивні БпЛА в напрямку м.Запоріжжя з південного сходу. Сумщина: БпЛА повз Глухів південно-західним курсом та на півдні Кириківки курсом на Харківщину. БпЛА курсом на м.Запоріжжя.
БпЛА на м. Запоріжжя з заходу.
БпЛА на півночі Кіровоградщини, курс південний.
БпЛА на Миколаївщині. курс н.п. Баштанка
БпЛА на Херсонщині, курс на захід (курс н.п. Велика Олександрівка).
БпЛА з Полтавщини курсом на Черкащину
БпЛА в напрямку Шостки
БпЛА на Дніпропетровщині, напрямок Токмаківка.
БпЛА на Полтавщині, курс Лубни.
БпЛА на півночі Дніпропетровщини, курс на південь (н.п. Петріківка).
Реактивний БпЛА на півдні Одещини, вектор Татарбунари.
Суми – БпЛА над містом.
БпЛА з Чернігівщини курсом на Київщину, вектор Бориспіль.
Реактивний БпЛА на м. Запоріжжя
БпЛА в напрямку Полтави з північно-східного напрямку.
Одещина: БпЛА в напрямку Південного та Росєйки з акваторії Чорного моря.
Реактивні БпЛА в напрямку м.Запоріжжя з південного сходу.
Сумщина: БпЛА повз Глухів південно-західним курсом та на півдні Кириківки курсом на Харківщину.
БпЛА курсом на м.Запоріжжя.