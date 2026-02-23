У небі над Україною знову літають "Шахеди": для яких областей є загроза

Російська армія ввечері 23 лютого знову запустила по Україні свої ударні дрони-камікадзе типу "Шахед". Через це областями стала ширитися повітряна тривога.

Якщо у вашому регіоні лунала сирена, негайно прямуйте в укриття цивільного захисту. Деталі щодо ситуації у небі над Україною збирає 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Що відомо про повітряну тривогу?

Де зараз повітряна тривога: дивіться на карті