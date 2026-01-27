У небі над Україною літають "Шахеди": які області під загрозою
Росіяни ввечері 27 січня знову почали атакувати Україну ударними безпілотниками типу "Шахед". Через це областями стала ширитися повітряна тривога.
Інформацію про повітряну тривогу збирає 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ. Якщо у вашому регіоні оголошено тривогу, негайно прямуйте в укриття.
Що відомо про повітряну тривогу в Україні?
Де зараз повітряна тривога: дивіться на карті
БпЛА на Харківщині, повз Старий Салтів курсом на південь. БпЛА з Харківщини курсом на Сумщину (Охтирський район). БпЛА в р-ні. н.п. Макошине (Чернігівщина), курс південно-східний у напрямку Сумщини.
БпЛА на Харківщині, повз Старий Салтів курсом на південь.
БпЛА з Харківщини курсом на Сумщину (Охтирський район).
БпЛА в р-ні. н.п. Макошине (Чернігівщина), курс південно-східний у напрямку Сумщини.