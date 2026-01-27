Укр Рус
24 Канал Новини України У небі над Україною літають "Шахеди": які області під загрозою
27 січня, 18:44
2
Оновлено - 18:46, 27 січня

У небі над Україною літають "Шахеди": які області під загрозою

Владислав Кравцов

Росіяни ввечері 27 січня знову почали атакувати Україну ударними безпілотниками типу "Шахед". Через це областями стала ширитися повітряна тривога.

Інформацію про повітряну тривогу збирає 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ. Якщо у вашому регіоні оголошено тривогу, негайно прямуйте в укриття. 

До теми Ворожа "Молнія" вдарила по Харкову 

Що відомо про повітряну тривогу в Україні?

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Де зараз повітряна тривога: дивіться на карті

 

19:19, 27 січня

БпЛА на Харківщині, повз Старий Салтів курсом на південь.

18:43, 27 січня

БпЛА з Харківщини курсом на Сумщину (Охтирський район).

18:12, 27 січня

БпЛА в р-ні. н.п. Макошине (Чернігівщина), курс південно-східний у напрямку Сумщини.