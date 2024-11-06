"Шахеди" тероризують Україну: де оголошена повітряна тривога
Ввечері 6 листопада російська армія продовжила тенденцію на щоденний терор Україні і знову запустила дрони-камікадзе "Шахед". Через загрозу у низці областей лунають сирени.
Оперативно про те, де лунає повітряна тривога і пролітають ворожі дрони, інформує 24 Канал. У разі небезпеки закликаємо негайно прямувати у безпечне місце!
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Повітряна тривога в Україні
Декілька груп БпЛА через Сумщину на Чернігівщину. Повітряні сили повідомили про загрозу ударних БпЛА на Сумщині.
Де зараз лунає тривога
Декілька груп БпЛА через Сумщину на Чернігівщину.
Повітряні сили повідомили про загрозу ударних БпЛА на Сумщині.