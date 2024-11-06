"Шахеди" тероризують Україну: де оголошена повітряна тривога

Ввечері 6 листопада російська армія продовжила тенденцію на щоденний терор Україні і знову запустила дрони-камікадзе "Шахед". Через загрозу у низці областей лунають сирени.

Оперативно про те, де лунає повітряна тривога і пролітають ворожі дрони, інформує 24 Канал. У разі небезпеки закликаємо негайно прямувати у безпечне місце!

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Повітряна тривога в Україні