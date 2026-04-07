Україну атакують "Шахеди": у яких областях небезпека дронів
Російська армія ввечері 7 квітня запустила свої ударні безпілотники типу "Шахед" по Україні. Через це областями стала ширитися повітряна тривога.
Дивіться також "Шахеди" вдарили по Дніпропетровщині та Харківщині: знищено культурну спадщину, є загиблі
Що відомо про повітряну тривогу?
БпЛА в напрямку м.Одеса з Чорного моря. БпЛА в напрямку м. Кривий Ріг з півдня. БпЛА на Сумщині, курс на Чернігівщину. БпЛА на півночі Полтавщини, курс Миргород.
БпЛА в напрямку м.Одеса з Чорного моря.
БпЛА в напрямку м. Кривий Ріг з півдня.
БпЛА на Сумщині, курс на Чернігівщину.
Очільник Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що внаслідок російської атаки по Роменській громаді загинув 42-річний чоловік.
Щирі співчуття близьким загиблого. Також постраждали його рідні – їм надають необхідну допомогу,
За словами посадовця, ворог поцілив у житловий будинок, попередньо – з БпЛА. Усі наслідки ворожої атаки по громаді уточнюються.
БпЛА на півночі Полтавщини, курс Миргород.