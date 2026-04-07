24 Канал Україну атакують "Шахеди": у яких областях небезпека дронів
7 квітня, 23:26
Україну атакують "Шахеди": у яких областях небезпека дронів

Владислав Кравцов

Російська армія ввечері 7 квітня запустила свої ударні безпілотники типу "Шахед" по Україні. Через це областями стала ширитися повітряна тривога.

Якщо у вашій області пролунали сирени – негайно прямуйте до укриття.

Що відомо про повітряну тривогу?

23:24, 07 квітня

БпЛА в напрямку м.Одеса з Чорного моря.

23:22, 07 квітня

БпЛА в напрямку м. Кривий Ріг з півдня.

23:17, 07 квітня

БпЛА на Сумщині, курс на Чернігівщину.

23:10, 07 квітня

На Сумщині є загиблий через російську атаку

Очільник Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що внаслідок російської атаки по Роменській громаді загинув 42-річний чоловік.

Щирі співчуття близьким загиблого. Також постраждали його рідні – їм надають необхідну допомогу, 
– написав Григоров.

За словами посадовця, ворог поцілив у житловий будинок, попередньо – з БпЛА. Усі наслідки ворожої атаки по громаді уточнюються.

22:52, 07 квітня

БпЛА на півночі Полтавщини, курс Миргород.