Повітряна тривога: у Хмельницькому та Кропивницькому лунають сирени

У Хмельницькому та Кропивницькому оголосили повітряну тривогу. Людей закликають терміново сховатися в укриття.

Сирени в українських містах лунають вже неодноразово. Це повітряна тривога, адже місто можуть обстрілювати ракетами.

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"УВАГА! Кропивницький, Канатове – повітряна тривога! Всі в укриття!", – написала голова Криповницької ОДА Марія Чорна.

Очільник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій також повідомив про повітряну тривогу по всій Хмельницькій області.

Зазначимо, що місцеві мешканці мають сидіти в укритті до того часу, поки повітряну тривогу не відмінять. Коли лунають сирени, варто зберігати спокій та якнайшвидше пройти до укриттів.

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