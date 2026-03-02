На Кіпрі лунає повітряна тривога: літаки з бази ВПС Британії піднято у повітря, – ЗМІ

Після другої атаки іранських дронів на британську військову базу на Кіпрі почали лунати сигнали повітряної тривоги. Військово-повітряні сили Британії піднялись у повітря, а посольство США попередило громадян не наближатись до території об'єкта.

Про це повідомив кіпрський телеканал CyBC.

На Кіпрі лунає сигнал повітряної тривоги: що відомо?

У понеділок, 2 березня, Іран вдруге атакував британську військову базу на Кіпрі. Цього разу два дрони, що летіли до Акротірі, були знешкоджені силами ППО.

Очевидці кажуть, що сирени повітряної тривоги почали лунати о 12:00. Саме тоді у небі над Кіпром з'явились три винищувачі Королівських військово-повітряних сил. Базу терміново вирішили евакуювати.

Влада не уточнює, чи евакуація відбувається з метою запобіжних заходів, чи існує реальна загроза.

Водночас посольство США на Кіпрі закликало своїх громадян не наближатись до території об'єкта з міркувань безпеки.

