У Києві – загроза ракетного удару, негайно в укриття

2 березня 2022 , 12:37
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Джерело:

телеграм-канал Держспецзв’язку

У Києві 2 березня о 12:36 почали лунати попереджувальні сирени. У столиці знову оголосили повітряну тривогу через загрозу ракетного удару.

Всім місцевим мешканцям потрібно негайно сховатися у найближчому укритті. Зберігайте спокій та візьміть з собою найважливіші речі. 

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Нагадуємо: про відбій повітряної тривоги сповістить окремий сигнал. Поки не почуєте його, не покидайте укриття. Це важливо!

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Автор: Ірина Буртик