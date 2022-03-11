Повітряна тривога у Києві​ та Острі – негайно в укриття

У Києві та місті Остер, що на Чернігівщині, у ніч проти 11 березня оголосили повітряну тривогу. Попереджувальні сирени почали звучати там близько 02:30.

Зберігайте спокій та прямуйте до найближчого укриття. Допоможіть дістатися туди близьким та сусідам. Візьміть з собою найважливіші речі.

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Офіційні ресурси повідомлять, коли покидати укриття буде безпечно. Будь ласка, не виходбте звідти, поки не почуєте сигнал про відбій тривоги.

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