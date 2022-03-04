Повітряна тривога у Києві та Вінниці, усім в укриття

У Києві та Вінниці знову лунають тривожні сирени. Повітряну тривогу в цих містах оголосили 4 березня о 9:51.

Не панікуйте. Візьміть найважливіші речі та швидко рухайтеся до найближчого укриття. Допоможіть дістатися туди близьким.

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4 березня перед 10:00 повітряну тривогу оголосили й у низці інших українських міст – Львові, Хмельницькому, Івано-Франківську та Чернігові.

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