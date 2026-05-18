СМС-ки про тривогу й дрони: окупаційна влада Криму на 5-й рік війни ввела систему оповіщення

З травня 2026 року на території тимчасово окупованого Криму почали оголошувати повітряну тривогу через месенджери. Спершу для цього навіть створили спеціальний канал у російському "Max". Сповіщення про небезпеку також почали приходити місцевим в СМС-повідомленнях.

А окупаційна влада з 13 травня публікує інформацію про тривогу й у телеграм-каналах. Детальніше про нововведені заходи безпеки для півострова написали на російському ресурсі ForPost.

Що відомо про систему оповіщення про тривоги в Криму?

У публікації зазначалося, що на відміну від Криму, у сусідньому Краснодарському краї система сповіщення про повітряну небезпеку діє вже давно – там населення отримує SMS від регіональної системи РСНС.

У Севастополі, за даними видання, сигнали тривоги передаються через соцмережі, місцеві медіа та сирени, тоді як у Криму довгий час офіційного попередження про небезпеку не було.

У моніторинговому телеграм-каналі "Крымский ветер" повідомили, що перші SMS із попередженням про тривогу користувачі почали отримувати саме 13 травня 2026 року.



Мешканцям Криму приходять сповіщення про загрозу дронів / "Крымский ветер"

Того ж періоду радник окупаційного керівника Криму Сергія Аксьонова Олег Крючков також почав публікувати повідомлення про повітряну небезпеку в Телеграмі.



Телеграм-канали гауляйтерів попереджають про загрози атак на Крим / Скриншот

Варто нагадати, що про безпеку Криму замислилися ще в 2023-му році. У Севастополі тоді було ухвалено рішення нарешті запустити систему оповіщення про повітряну тривогу. Так званий "губернатор" Развожаєв ініціював впровадження регулярного інформування населення про можливі загрози.

Важливо! Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав українців, які перебувають в окупованому Криму, посилити увагу до безпеки своїх родин через зростання інтенсивності бойових дій.



Він порадив мешканцям півострова, за можливості, залишати райони поблизу російських військових об'єктів або заздалегідь підготувати укриття.

Півострів постійно атакують дрони: які цілі ударів?

У ніч на 17 травня в окупованому Криму зафіксували серію вибухів у різних районах півострова, зокрема поблизу Балаклавської ТЕС, а також у районах аеродромів Кача, Бельбек і Саки. У Севастополі повідомлялося про пошкодження ліній електропередач і житлових будинків унаслідок падіння уламків дронів.

Згодом СБУ підтвердила удар по аеродрому Бельбек, де, за даними відомства, було уражено систему управління БпЛА "Орион", наземний пункт керування "Форпост" та інші ворожі військові об'єкти.

Раніше, 7 травня, спецпідрозділ "Примари" атакував військову інфраструктуру російських сил у Криму. Тоді повідомлялося про ураження комунікаційних вузлів, радіолокаційних станцій, позицій РЕБ та резервуарів із паливом.

Водночас речник Української добровольчої армії Сергій Братчук раніше наголошував, що основними цілями ударів на півострові залишаються аеродроми та авіаційна техніка противника. За його словами, частина російської логістики, зокрема так званий сухопутний коридор, працює нестабільно і поступово втрачає ефективність, що створює перспективу його подальшого руйнування.