Повітряна тривога в Кропивницькому – усім в укриття
2 березня 2022 , 06:20Читать новость на русском
Джерело:телеграм Кіровоградська ОДА
У Кропивницькому оголосили повітряну тривогу. Через це усім потрібно спуститися в укриття.
Усім мешканцям міста необхідно спуститися в укриття і перебувати там доти, поки сирена не сповістить про відбій тривоги.
Зауважте У Дніпрі – повітряна тривога: усі в укриття
Укриття Кропивницького: карта
Станом на 6:42 сирена сповістила про відбій тривоги. Усі можуть повертатися до своїх помешкань.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!