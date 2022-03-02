Повітряна тривога в Кропивницькому – усім в укриття

2 березня 2022 , 06:20
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Джерело:

телеграм Кіровоградська ОДА

У Кропивницькому оголосили повітряну тривогу. Через це усім потрібно спуститися в укриття.

Усім мешканцям міста необхідно спуститися в укриття і перебувати там доти, поки сирена не сповістить про відбій тривоги.

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Укриття Кропивницького: карта

 

Станом на 6:42 сирена сповістила про відбій тривоги. Усі можуть повертатися до своїх помешкань.

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Автор: Іван Магуряк