Повітряна тривога по всій Чернігівській області: всім в укриття

Мешканців Чернігівської області попередили про повітряну загрозу, зокрема це може бути авіаційний удар від Росії.

Тривожні сирени там зазвучали 3 березня о 21:50.

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"Увага! Повітряна тривога! Вся область! В укриття!", – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що в укриття потрібно взяти з собою "тривожну валізу" й, не зволікаючи, рухатися до безпечного місця. Не покидайте укриття, поки не почуєте відповідний сигнал про відбій тривоги. Офіційні ресурси повідомлять, коли вийти звідти буде безпечно.

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