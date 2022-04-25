Повітряна загроза та ракетні удари, – Зеленський про те, як Росія "вітала" українців зі святом

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців 25 квітня. Він розповів, що вчиняють росіяни на Великдень в Україні.

Це свято припадає на один день, як в Україні, так і в Росії. Але президент підкреслив, що значення привітання "Христос Воскрес" для обох різне, повідомляє 24 канал.

До теми Росія привітала нас з Великоднем ракетними ударами, – Зеленський звернувся до українців

Росія привітала Україну з Великоднем повітряною загрозою майже по всій нашій державі. Також ракетними ударами по Полтавській області, по місті Кременчук. Для чого був потрібен цей удар на Великдень? Немає такої військової загрози, від якої це могло би убезпечити Росію. Це просто свідоме знищення життя в Україні,

– каже президент.

Він наголосив, що це знищення не припинилося навіть у найбільше православне свято.

"То ж чи християни ці люди, які продовжували і вчора обстрілювати наші міста і громади? Вони обстріляли Чугуїв, вбили ще 2 дітей у Великдень в Донецькій області, дівчаток 5 і 14 років", – сказав Зеленський.

Що ще казав президент у зверненні: дивіться відео