Повітряні сили успішно "приземлили" російські безпілотник, вертоліт і керовану ракету

Повітряні сили ЗСУ продовжують вибивати ворога з нашого неба. Лише за одну добу їхнім службовцям вдалося знищити одразу кілька повітряних цілей ворога.

Серед них були керована ракета класу повітря – поверхня, безпілотник і навіть вертоліт. Про це повідомили в командуванні Повітряних сил підбиваючи підсумки 26 травня.

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Куди найбільше ракет запускає Росія

У зведенні за добу значили, що активність ворожої авіації частково знизилася. Ймовірно, це пов'язано із погіршенням погодних умов. Проте все ж тактична авіація росіян продовжує цілодобове патрулювання в акваторіях Чорного й Азовського морів. Там літаки окупантів переважно літають довкола кордонів України.

Особливо важкою ситуація залишається для наших захисників на Луганському напрямку. Саме там найчастіше фіксують "прильоти" ракет противника різних типів. Їх літаки окупаційних військ запускають із території Росії.

Яку саме техніку "приземлили"

Один із таких боєприпасів і змогли збити службовці зенітно-ракетного підрозділу Повітряних Сил. Це була ракета класу "повітря-поверхня" Х-59 . Слід зазначити, що це високоточна керована ракета, якою оператор керує до моменту влучання. Тому збиття такого "літального апарату" справді врятувало життя щонайменше кількох наших воїнів.

. Слід зазначити, що це високоточна керована ракета, якою оператор керує до моменту влучання. Тому збиття такого "літального апарату" справді врятувало життя щонайменше кількох наших воїнів. Щодо безпілотника, то вдалося збити одну з найпоширеніших у росіян модель – "Орлан-10" . За різними даними, ціна такого апарату варіюється від 87 до 120 тисяч доларів. Проте важлива в цій ситуації не вартість уламків, а запобігання розвідці ворога. Адже без вдалого вильоту таких БПЛА російська артилерія часто змушена бити наосліп.

. За різними даними, ціна такого апарату варіюється від 87 до 120 тисяч доларів. Проте важлива в цій ситуації не вартість уламків, а запобігання розвідці ворога. Адже без вдалого вильоту таких БПЛА російська артилерія часто змушена бити наосліп. А ось про збиття гелікоптера Ка-52 розповіли трішки більше. Його українські воїни збили переносним зенітним комплексом "Стінгер". Це один із найпровідніших апаратів російської авіації, який вважається командирською машиною. Переважно Ка-52 здійснюють розвідку місцевості для координації дій груп бойових вертольотів ворогів. Але можуть також і вражати навіть броньовану техніку.

Раніше такий гелікоптер просто впав

12 березня стало відомо про несподівану подію на території Росії. В Ростовській області неподалік від аеродрому розбився військовий гелікоптер Ка-52. У його екіпажу навіть не було шансу вижити, оскільки вони перевозили велетенську кількість боєприпасів. Як наслідок, там був далеко не один "хлопок".

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