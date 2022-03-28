Повітряні Сили ЗСУ за добу знищили 4 літаки, 1 вертоліт та 2 крилаті ракети

За минулу добу 27 березня Повітрятні Сили ЗСУ завдали нищівних втрат окупантам. Так, авіація знищила 4 літаки, 1 вертоліт та 2 крилаті ракети.

Повітряні сили до того ж збили ще 2 безпілотники. Про це повідомили в Генштабі 28 березня.

Зверніть увагу На Донбасі за добу відбили 5 атак ворога, знищили танки та БМП

Угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу було знищено 4 літаки, 1 вертоліт, 2 БПЛА різних типів та 2 крилаті ракети,

– мовиться в повідомленні.

Авіація Повітряних Сил ЗСУ до того ж завдавала сильних ударів по наземних об'єктах окупантів.

Зверніть увагу – Зеленський розповів про долю захисників острова Зміїний: відео