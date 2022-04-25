Повітряні сили ЗСУ знищили дві ракети, які окупанти з літаків запустили по Заходу
25 квітня 2022 , 12:16Читать новость на русском
Джерело:ПК "Захід"
Повітряні сили України збили 2 крилаті ракети окупантів. Їх ворог запустив для ударів по Західному регіону.
Ворожі ракети, ймовірно, запустили з літаків Ту-95. Відбулося це зранку 25 квітня.
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Підрозділами зенітних ракетних військ повітряного командування ''Захід'' знищено дві крилаті ракети окупантів,
– мовиться в повідомленні.
Ракети летіли з південно-східного напрямку. Їх випустили метою знищення об'єктів критичної інфраструктури.
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