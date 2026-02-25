У Повітряних силах відреагували на викриття свого топпосадовця у корупції на 320 тисяч доларів
- Повітряні сили ЗСУ засуджують корупцію топпосадовця на 320 тисяч доларів та заявили про готовність співпрацювати зі слідчими органами.
- Заплановано службове розслідування та посилення контролю за прозорістю використання ресурсів у Повітряних силах.
Повітряні сили ЗСУ відреагували на викриття топпосадовця на корупції під час будівництва укриттів та заявили, що категорично засуджують подібні прояви правопорушень.
Відповідну заяву Повітряні сили ЗСУ опублікували в середу, 25 лютого.
Що кажуть у Повітряних силах?
Командування Повітряних сил заявило про повну готовність співпрацювати зі слідчими органами та надавати всю необхідну інформацію й документацію для встановлення всіх обставин справи.
Там також наголосили, що всі посадові особи, причетні до можливих протиправних дій, мають понести відповідальність відповідно до чинного законодавства України у разі доведення їхньої провини.
Вищим принципом для нас є збереження довіри суспільства до Збройних Сил та готовність до невідкладного реагування на будь-які факти, що можуть завдати шкоди обороноздатності України або гідності військовослужбовців,
– йдеться в заяві.
Зазначається, що наразі командування Повітряних сил вживає заходів щодо посилення контролю за прозорістю використання ресурсів, оптимізації процедур забезпечення.
Для з'ясування обставин у Повітряних силах також призначили службове розслідування.
З чого все почалося?
25 лютого Генеральний прокурор України Руслан Кравченко та СБУ повідомили, що правоохоронці викрили двох полковників на хабарі великого розміру. Як виявилося, обидва офіцери були причетні до оборудок з коштами, які мали піти на посилення обороноздатності держави.
За попередніми даними, йдеться про командувача логістики Командування Повітряних сил ЗСУ та начальника Управління СБУ в одній з областей України.
Джерела 24 Каналу підтвердили, що йдеться про полковника Андрія Українця (командувача логістики Командування Повітряних сил ЗСУ) та полковника Володимира Компаниченка (начальника Управління СБУ в Житомирській області).