Повітряні сили збили російський бомбардувальник

Росія авіація знову зазнала втрати. Українські оборонці уразили бомбардувальник, який постійно тероризував Україну.

Про ураження російського літака заявили у Повітряних силах ЗСУ по обіді 8 липня.

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Що відомо про збиття російського літака?

Гарні новини від Повітряних Сил! Сьогодні відмінусували ще одного ️ російського повітряного терориста!

– йдеться у повідомленні.

За даними моніторингових каналів, що знищено було борт Су-34. Водночас, як пишуть російські телеграм-канали, пілот вижив.

Зазначимо, що винищувачі-бомбардувальники Су-34 Росія використовує для скидання КАБів по позиціях Сил оборони і прифронтових українських містах.

До слова, 8 липня не найкращий день й для російського флоту. "Мадяр" приголомшив результатом роботи СБС за ніч – мінус 9 танкерів в Азовському морі.