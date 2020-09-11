"Повно фантазій і припущень": у "Слузі народу" висловилися про скандальне інтерв’ю Богдана
Інтерв’ю колишнього очільника Офісу Президента Андрія Богдана журналісту Дмитру Гордону є повним фантазій і припущень, вважає голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко. З тим, чи були в ньому справді факти, мають розібратися компетентні органи.
Про це Корнієнко розповів в ефірі одного з українських телеканалів, пише 24 канал.
Актуально Богдан дав інтерв'ю Гордону: коротко про головне з розмови
Так, в лідера "слуг" запитали, чи дійсно нинішній глава Офісу Президента Андрій Єрмак співпрацює з російською владою і погоджує в Москві кадрові призначення.
"Там (в інтерв’ю Богдана – 24 канал) багато чого було, різних фантазій, припущень, допусків. Чи були там факти, треба дійсно, щоб компетентні органи розбиралися, якщо вони будуть, але звучало досить високохудожньо. Ми ж розуміємо, що на 6 чи 7 році тих подій, які в Україні відбуваються у стосунках з Росією, щоб щось з людиною зробити достатньо сказати – співпрацює з Російською Федерацією", – сказав Корнієнко.
Окрім того, у нього запитали, чи справді Андрій Єрмак час від часу проводить зустрічі з Петром Порошенком. На це Корнієнко відповів, що не знає, чи можуть такі зустрічі теоретично відбуватися.
Зауважимо, що раніше радник Андрія Єрмака – Михайло Подоляк – відзначився нищівною критикою в бік Богдана. Він назвав його інтерв’ю Гордону пропагандистською подачею в бік Росії.
Скандал довкола інтерв’ю Андрія Богдана: коротко
- Під час інтерв’ю Дмитру Гордону Андрій Богдан зробив багато скандальних заяв. Зокрема, він сказав, що операція із затримання найманців російської приватної військової компанії "Вагнера" була зірвана людиною "з найближчого оточення" президента Зеленського.
- Він також розповів, що володіє інформацією, мовляв, у київському ресторані Sanahunt чинний голова Офісу Президента Андрій Єрмак часом зустрічається з п’ятим президентом Петром Порошенком.
- Також він заявив, що "Україна кинула Путіна". Мовляв, раніше команда Зеленського мала певні домовленості з ним, але нічого так і не виконала.