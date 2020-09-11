Інтерв’ю колишнього очільника Офісу Президента Андрія Богдана журналісту Дмитру Гордону є повним фантазій і припущень, вважає голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко. З тим, чи були в ньому справді факти, мають розібратися компетентні органи.

Про це Корнієнко розповів в ефірі одного з українських телеканалів, пише 24 канал.

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Так, в лідера "слуг" запитали, чи дійсно нинішній глава Офісу Президента Андрій Єрмак співпрацює з російською владою і погоджує в Москві кадрові призначення.

"Там (в інтерв’ю Богдана – 24 канал) багато чого було, різних фантазій, припущень, допусків. Чи були там факти, треба дійсно, щоб компетентні органи розбиралися, якщо вони будуть, але звучало досить високохудожньо. Ми ж розуміємо, що на 6 чи 7 році тих подій, які в Україні відбуваються у стосунках з Росією, щоб щось з людиною зробити достатньо сказати – співпрацює з Російською Федерацією", – сказав Корнієнко.

Окрім того, у нього запитали, чи справді Андрій Єрмак час від часу проводить зустрічі з Петром Порошенком. На це Корнієнко відповів, що не знає, чи можуть такі зустрічі теоретично відбуватися.

Зауважимо, що раніше радник Андрія Єрмака – Михайло Подоляк – відзначився нищівною критикою в бік Богдана. Він назвав його інтерв’ю Гордону пропагандистською подачею в бік Росії.

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