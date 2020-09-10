Радник керівника Офісу Президента Андрія Єрмака – Михайло Подоляк – різко відреагував на інтерв’ю колишнього глави ОП Андрія Богдана. Він розкритикував його слова про те, що "Україна кинула Путіна" і назвав це пропагандистською подачею в бік Росії.

Скандальне інтерв’ю Андрія Богдана журналісту Дмитру Гордону Подоляк прокоментував на власній фейсбук-сторінці.

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Це – інтерв'ю людини, яка абсолютно не в інсайді, не в тренді, продовжує жартувати над власними старими жартами і намагається дограти чужі хайпи. Паровоз давно пішов, але він продовжує бігти за ним, бачачи його в своїх бездоганних галюцинаціях,

– написав радник Єрмака.

Подоляк додав, що Богдан давно "не грає в реальну політичну гру", а його роль зараз "зводиться до періодичного озвучення чогось епатажного", а робить він це часто не до ладу.

Михайло Подоляк вважає, що "безглуздо розбирати" заяви Богдана щодо імен можливих кандидатів та про спецоперацію щодо затримання бойовиків ПВК "Вагнера". Проте, на його думку, єдине, що вимагає уваги в інтерв’ю, – це заява, що влада України кинула Путіна.

Це сильно, майже явка з повинною. І це надзвичайно потужний удар по нашій репутації і відмінна пропагандистська подача в сторону РФ. Не сумніваюся, що зроблено це може і не навмисне, по дурості, через банальне бажання дрібно напаскудити у власному будинку. Але насправді – це катастрофа,

– наголосив він.

Подоляк зауважив, що за ці слова вже міцно вчепилися російські пропагандисти, зокрема, у контексті того, що заява пролунала з уст "колись впливової людини".

"Це вже не хі-хі – ха-ха, не фейсбучна "скукатіща", а цілеспрямований удар по репутації конкретних людей. Спеціальна гра на медійному полі чужої країни. Занадто часто всі ці скривджені, кинуті, відставлені (в політиці) починають примітивно все зливати в медіа, знищувати репутацію країни, створювати їй проблеми, рвати на собі сорочки. Їх реально не цікавить, хто і як буде все це розгрібати", – підсумував Подоляк.

Заява Богдана про те, що "Україна кинула Путіна": коротко