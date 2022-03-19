Повно металолому: відео зі знищеною технікою ворога на Запорізькому напрямку
19 березня 2022 , 21:15Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал "Анатолій Штірліц"
На Запорізькому напрямку бійці ЗСУ вдарили по колоні ворожої броньованої техніки та автомобілях окупантів. Вони ліквідували 60 російських окупантів.
Військовий блогер "Анатолій Штірліц" показав, як виглядає знищена техніка окупанта на Запорізькому напрямку.
Зенітний підрозділ у цьому напрямку знищив один бойовий вертоліт КА-52. Ще один такий самий пошкодили.
Що знищили ЗСУ
- Особовий склад окупантів – близько 60 осіб;
- 1 бойовий вертоліт КА-52;
- 1 танк;
- 1 бронетранспортер.
Важливо – в Україні знищили майже 15 тисяч окупантів: