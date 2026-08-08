До цього я не був готовий, – військовий Асан пригадав початок війни у Маріуполі

Для захисників Маріуполя повномасштабне вторгнення фактично почалося ще ввечері 23 лютого 2022 року, коли військових вивели на бойові позиції. Уже за кілька годин стало зрозуміло, що звична для них війна на суходолі перетворилася на значно масштабніше протистояння із застосуванням авіації, ракет, кораблів та артилерії.

Військовослужбовець 2 окремого медичного батальйону 12 армійського корпусу Асан Ісенаджиєв в ефірі 24 Каналу пригадав перші години великої війни у Маріуполі. Він розповів, до яких боїв був готовий після попереднього досвіду, а які масштаби російської атаки стали для нього несподіваними.

Перші години вторгнення у Маріуполі

Для Асана Ісенаджиєва повномасштабна війна почалася ще 23 лютого, коли підрозділ вивели на бойові позиції. Разом із другом Давідом він виїхав на точку евакуації та чекав подальших команд. Військові ще сподівалися, що тривога виявиться навчальною, а після неї вони зможуть поїхати до грузинського ресторану в Маріуполі.

Я лежав на капоті машини, двигун працював, в одній руці був енергетик, в іншій – чіабата. І пам'ятаю, як з–за хмар вилітає літак і щось скидає на аеропорт. Тоді ми зрозуміли, що вже нікуди в грузинський ресторан не поїдемо,

– пригадав військовий.

Перші ж години показали масштаб наступу, до якого попередній бойовий досвід не міг повністю підготувати. До зіткнень із російською піхотою він був готовий, але одночасне застосування авіації, ракет і сил із моря стало зовсім іншим рівнем війни.

До сухопутного елементу я був готовий, до перестрілок – так. До авіації точно не був готовий, до морського елементу не був готовий, до ракет – теж. Я не був до цього готовий,

– розповів Ісенаджиєв.

Бої за Маріуполь тривали 87 днів і фактично не припинялися: місто атакували авіацією, ракетами, РСЗВ та з кораблів, а гарнізон поступово опинився в оточенні. Саме в цих умовах Асан продовжував працювати як медик і допомагати пораненим захисникам міста.

Асан Ісенаджиєв пригадав перші години вторгнення у Маріуполі: дивіться відео