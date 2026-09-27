Цинічний план: політолог розкрив, чому Росія посилила удари по тилу України

Росія фактично кожного дня атакує українські міста безпілотниками. Упродовж останніх тижнів було особливо багато атак реактивними дронами по всьому, до чого тільки можна дотягнутися.

Про це 24 Каналу розповів політолог Валентин Гладких. За словами експерта, ворог вдається до масованих атак через відсутність стратегічних успіхів на лінії бойового зіткнення. Сподіваючись підірвати економіку та зламати волю українців до опору, Москва намагається змусити суспільство прийняти капітуляцію.

Чому Росія посилює повітряний терор?

Як наголосив Гладких, Україна має серйозну промислову базу, яка забезпечує Сили оборони України. Тил працює над те, аби армія мала можливість стримувати ворога. Росіяни ж хочуть усе це зруйнувати.Окрім цього, росіяни конкретно намагаються тиснути на цивільних, аби вони були схильними до капітуляції.

Водночас пропонують ілюзії миру. говорять: "Дивіться, у вас тут просто жахливі умови життя". А з іншого боку кажуть: "Так, це все може припинитися. Просто погоджуйтеся на мир". А потім вони починають вкидати всю цю маячню про те, що це Зеленський не хоче миру,

– зауважив Гладких.

На цьому тлі Росія посилила дронові атаки проти України. Наша держава вже шукає варіанти, як ефективно протидіяти реактивним безпілотникам. Якщо раніше вдавалося приземляти лише 10 – 15% таких цілей, то зараз українські захисники збивають вже понад половину таких. У планах – довести цей показник до 90% і вище.

Росія посилила терор проти України: дивіться відео 24 Каналу