Повторний арешт картин Порошенка: як прокоментував таке рішення адвокат
Колекцію картин п’ятого Президента України Петра Порошенка арештував Печерський районний суд.
Таку інформацію оприлюднив під час брифінгу адвокат Ілля Новіков – повідомляє видання Укрінформ.
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Адвокат зазначив, що Печерський райсуд повторно прийняв рішення про арешт майна, яке було скасоване Київським апеляційним судом.
Ілля Новіков вважає, що це свідчить про те, що Офіс генпрокурора "в координації з іншими структурами вирішили продовжувати те, що вже почали".
Що відомо про арешт картин Порошенка
- 26 травня Петро Порошенко разом з дружиною відкривав виставку картин з родинної колекції в Музеї Гончара. Того ж дня спецпризначенці ДБР увірвались у приміщення музею, зламавши двері.
- Натомість у ДБР запевняли, що не застосовували "будь-які заходи фізичного впливу" біля музею.
- Справа стосується вивезення контрабандою з України 43 картин всесвітньо відомих художників.
- Журналіст і ексдепутат Сергій Лещенко стверджував, що Порошенко діяв під прикриттям прапору офшорної зони – Сейшельських островів.
- Варто відзначити, що самі картини тепер виставлені за ґратами в музеї.