Колекцію картин п’ятого Президента України Петра Порошенка арештував Печерський районний суд.

Таку інформацію оприлюднив під час брифінгу адвокат Ілля Новіков – повідомляє видання Укрінформ.

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Адвокат зазначив, що Печерський райсуд повторно прийняв рішення про арешт майна, яке було скасоване Київським апеляційним судом.

Ілля Новіков вважає, що це свідчить про те, що Офіс генпрокурора "в координації з іншими структурами вирішили продовжувати те, що вже почали".

Що відомо про арешт картин Порошенка