Сотні пасажирів чекали на відправку: прикордонники на 9 годин затримали поїзд Дніпро – Холм

Провідник Укрзалізниці намагався провезти до Польщі контрабандні сигарети. Через виявлену знахідку прикордонники тримали потяг на митниці кілька годин поспіль.

Чому прикордонники затримали поїзд Дніпро – Холм?

Прикордонники на пункті пропуску "Ягодин" виявили партію сигарет, які нелегально перевозив провідник. Увечері 10 січня пасажирка рейсу Дніпро – Холм Анна Пономаренко повідомила про сильну затримку поїзда. За її словами, в сусідньому вагоні виявили 150 блоків сигарет, які член персоналу поїзда зберігав у вентиляції.

Через обшуки та розв'язання питань поїзд затримали на 9 годин. Понад 400 пасажирів, які їхали в Холм і мали здійснити там пересадку, не встигли на польські потяги.

У поїзді 119 "Дніпро – Холм" у персоналу поїзда знайдено приблизно 150 блоків цигарок, через що потяг затримано на кордоні. Останній потяг з Хелму о 18:28 до Варшави,

– писала Анна.

За розкладом поїзд мав прибути до Холма о 17:52. Вартість квитка на цей рейс – близько 3900 гривень.

Як Анна розповіла журналістам, прикордонники через знахідку зняли з поїзда провідника та начальника. Відтак їх на кордоні очікували понад 7 вагонів із пасажирами. Крім того, через цей інцидент затримався й інший поїзд Холм – Харків. Люди очікували на нього просто на вокзалі.

Варто зазначити! У Холмі фактично немає вокзалу, адже будівля зачинена на реконструкцію. Тож українці перебували просто надворі чи ховалися в невеликому вагончику. Пасажири діляться, що перебувати там було важко через натовп, але вибору не було, бо на вулиці мороз.

Люди намагалися зв'язатися з Укрзалізницею зі скаргами, проте ніякої відповіді не отримали. Поїхати поїзд зміг близько опівночі. У Холмі на людей чекали автобуси, які відвезли їх до Варшави.

